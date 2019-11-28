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  3. Acun Ilıcalı son noktayı koydu! 'Test sürüşü yapıyorum, almadım'

Acun Ilıcalı son noktayı koydu! 'Test sürüşü yapıyorum, almadım'

Acun Ilıcalı son noktayı koydu! 'Test sürüşü yapıyorum, almadım'

Lüks araçlara tutkusuyla tanınan Acun Ilıcalı, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Ünlü marka bir arabayla misafirlerini yemeğe çıkaran Ilıcalı, kendisini çeken muhabirlere "Aman ha sakın yeni arabası diye yazmayın" sözleriyle uyarıda bulundu.

'TEST AMAÇLI KULLANIYORUM'

Acun Ilıcalı, "Araba benim değil sadece test amaçlı misafirlerimle gezmek ve bakmak için" dedi. Ayrıca Ilıcalı, arabayı kendisine Rolls Royce’un test için bir haftalığına verdiğini söyledi.


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