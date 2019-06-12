12 Haziran 2019 Çarşamba 20:08 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 20:08
Acun Ilıcalı'nın takipçi sayısı arttı! Şeyma Subaşı'dan ayrılan Acun Ilıcalı'nın takipçi sayısındaki artış gözlere çarptı!
Acun Ilıcalı, Türkiye’de takipçi sayısı yüksek ünlüler arasında bulunuyor. Acul Ilıcalı ve Şeyma Subaşı geçtiğimiz yılın sonlarına doğru boşanmışlardı. Çiftin boşanmasının ardından Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabındaki takipçi sayısında ciddi bir yükselme görüldü.
Fransa-Marsilya'da nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, St. Tropez'de düğün yapmıştı. Çift geçtiğimiz yılın son aylarında jet hızıyla boşanmıştı. Bu olayların yaşanmasının ardından Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Acun Ilıcalı'nın şu anda sosyal medya hesaplarında Instagram'da 7.5 milyon, Twitter'da ise 4,9 milyon takipçisi bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın Facebook hesabında ise 1.7 milyon hayranı bulunuyor.