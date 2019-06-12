Acun Ilıcalı'nın takipçi sayısı arttı! Şeyma Subaşı'dan ayrılan Acun Ilıcalı'nın takipçi sayısındaki artış gözlere çarptı!

Fransa-Marsilya'da nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, St. Tropez'de düğün yapmıştı. Çift geçtiğimiz yılın son aylarında jet hızıyla boşanmıştı. Bu olayların yaşanmasının ardından Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Acun Ilıcalı'nın şu anda sosyal medya hesaplarında Instagram'da 7.5 milyon, Twitter'da ise 4,9 milyon takipçisi bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın Facebook hesabında ise 1.7 milyon hayranı bulunuyor.