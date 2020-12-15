Acun Ilıcalı paylaştı: 11 dövüşçülü Fightclup geliyor!

Acun Ilıcalı yeni platformu Exxen’de yayınlanacak Fightclup yarışmasının tanıtım fragmanını paylaştı. Dijital yayın platformu Exxen için yoğun bir çalışma başlatan ve 900 milyon TL’yi gözden çıkaran medya patronu Acun Ilıcalı birçok ünlü oyuncu, sporcu ve sunucu ile el sıkıştı. Ilcalı’nın 11 dövüşçünün içerisinde bulunduğu Fightclup fragmanı büyük heyecan yaşattı.



11 DÖVÜŞÇÜ YARIŞACAK

1 Ocak 2020 tarihinde çıkacak Exxen platformunda yayınlanması planlanan Fightclup yarışmasında 11 dövüşçü yer alacak. Yarışmanın sunuculuğunu ve yapımcılığını Bilgehan Demir yaparken ünlü kick boksçu Çağan Atakan Arslan da yer alacak. Projede 11 dövüşçü aynı evde kalacak.