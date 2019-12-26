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  3. Acun Ilıcalı övgü yağdırdı! 'Zeynep Bastık açık ara önde'

Acun Ilıcalı övgü yağdırdı! 'Zeynep Bastık açık ara önde'

Acun Ilıcalı övgü yağdırdı! 'Zeynep Bastık açık ara önde'

TV8'in sahibi medyatik patron Acun Ilıcalı, önceki akşam Acun Medya yılbaşı partisi düzenledi. Ilıcalı’nın partisine çalışanların yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı.

Parti öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, 2019’un hit şarkısının Zeynep Bastık şarkıları olduğunu söyledi. Bastık’ın diğer şarkıcılardan uzak ara önde olduğunu belirtti.

Öte yandan Acun Ilıcalı 2019 yılı için, “Benim için mesleki açıdan çok güzel bir yıldı. Çocuklarımla sağlıklı ve güzel bir yıl geçirdim. 2020’den beklentim ise sağlık ve mutluluk” dedi.


'Zeynep Bastık açık ara önde'
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