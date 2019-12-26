Acun Ilıcalı övgü yağdırdı! 'Zeynep Bastık açık ara önde'

Parti öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, 2019’un hit şarkısının Zeynep Bastık şarkıları olduğunu söyledi. Bastık’ın diğer şarkıcılardan uzak ara önde olduğunu belirtti.

Öte yandan Acun Ilıcalı 2019 yılı için, “Benim için mesleki açıdan çok güzel bir yıldı. Çocuklarımla sağlıklı ve güzel bir yıl geçirdim. 2020’den beklentim ise sağlık ve mutluluk” dedi.