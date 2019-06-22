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  3. Acun Ilıcalı, RTÜK'e ne kadar ceza ödediğini açıkladı

Acun Ilıcalı, RTÜK'e ne kadar ceza ödediğini açıkladı

Acun Ilıcalı, RTÜK'e ne kadar ceza ödediğini açıkladı

Acun Ilıcalı, RTÜK'e ödediği cezaları açıkladı. Youtuber Enes Batur'la uçak yolculuğu yaparken sohbet eden Acun Ilıcalı'nın RTÜK'e toplamda ne kadar ceza ödediği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı, Youtuber Enes Batur'ya yaptığı uçak yolculuğu esnasında yaptığı sohbette RTÜK'e ödediği cezanın miktarını açıkladı. Acun Ilıcalı, uçak yolculuğunda Youtuber Enes Batur'un "Aklına ne geliyorsa söyle bizde RTÜK yok" sözlerine "RTÜK'e toplam ödediğim ceza 10 milyon TL" şeklinde cevap verdi.

ACUN ILICALI: RTÜK'ÜN DENETLEMESİ GEREKİYOR

"Ama sonuçta bizim taraftan RTÜK'ün de kollaması gerekiyor. Tüm yetkililere sevgiler saygılar" açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yeni filmi vizyona giren sosyal medya fenomeni Enes Batur'u Survivor'un gelecek sezonuna dahil etmek istediğini söylemişti.

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