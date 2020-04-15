Acun Ilıcalı Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı ve Survivor yarışmacıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Nisa hakkında da konuşan Ilıcalı, şunları söyledi;

"Survivor dünyanın en zor yarışması… Bizim bu seneki Survivor’ın zorluk katsayısını verilen kilolardan anlamışsınızdır. Fiziksel ve mental olarak zorluklar var. Dayanamayıp gidenler oldu bu zamana kadar hatırlarsınız siz de…

Nisa da bu yarışmacılar arasında bir yerdeydi. Gitsem mi, kalsam mı arasında kalmıştı. 15-20 gündür bu zorlukları her geçen gün artmaya başladı. Açık arttırma günü son derece eğlenceli bir yarışma olmasına rağmen Nisa’yı oyuna 30 dakika sonra dahil edebildik.

Biz Survivor’a içimizin ısınmadığı kimseyi almayız. Kız iki-üç haftadır aşırı zorlanmalar halindeydi. Kafa olarak bir gidiyor, bir geliyordu… Bu durum zamanla bize de yansımaya başladı. Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Dünkü tavsiyelerimden sonra, kafa olarak biraz daha toparlandı. Bu tarz olaylar daha önce de yaşanmıştı. Eser de oldu en son Cemal Can da oldu. Eğer derece yapacaksa dün yaşananlardan sonra yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Nisa o konuşma sonrasında şunu çok iyi anladı ki gelecekte çok mutlu olacağı bir şeyi o anki moduyla kaybetmek üzere. Bu tip konuşmalar yarışmacıları ayrı motive eder.

Şuan Nisa çok pozitif. Çok iyi niyetli masum bir kız… Kendini dışarıdan göremediği için yaptığı hareketlerin normal olduğunu düşünüyordu, ben onu bu konuda uyardım.

Şöyle bir sistem yok bizde ‘voleybolcusun, voleybol oyununa çıkmıyorsun’ bu çok sıra dışı bir olay! Bunu bir kez yaparsınız ama bunu kronik bir hale getirirse müsaade etmeyiz. ‘Bırak o zaman’ deriz. 250 bin kişinin başvurduğu bir program bu 10 seçmeden geçip buralara geliyorlar. Nisa’nın mesajı aldığını düşünüyorum.