Acun Ilıcalı, Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetilince verdiği tepkiyle şaşırttı!
Koronavirüs salgını nedeniyle Survivor'un çekimlerinin gerçekleştiği Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından canlı yayınlarına hız verdi.
Sık sık canlı yayın açan Acun Ilıcalı, son olarak kızı Melisa'yla birlikte takipçilerinin karşısına geçti. Takipçileri tarafından gelen soruları yanıtlayan Ilıcalı, Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı'na benzetilmesi üzerine, "Annesine benziyor yazmışlar. Doğru, benziyor" yorumunda bulundu.