Acun Ilıcalı, Itır Esen ile aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi..

Fransa'da görkemli bir törenle dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı bir yıl sonra boşanmıştı. Boşanmanın ardından Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, aynı ortamda çekildikleri fotoğraflar 'Aşkın ilk fotoğrafı' diye yayınlanmıştı.

Acun Ilıcalı uzun bir aranın ardından ortaya atılan bu idialara cevap verdi. Ünlü televizyoncu Itır Esen ile aralarında bir ilişki olmadığını açıkladı. Ilıcalı genç model Itır Esen'in çok yetenekli biri olduğunu, yeni projelerde de birlikte çalışabileceklerini ifade etti.



