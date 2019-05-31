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31 Mayıs 2019 Cuma 10:04 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:04

Acun Ilıcalı, Itır Esen ile aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi..

Acun Ilıcalı, Itır Esen ile aşk mı yaşıyor" Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi..

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın genç manken Itır Esen ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Acun Ilıcalı'dan bu iddialara cevap geldi.

Fransa'da görkemli bir törenle dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı bir yıl sonra boşanmıştı. Boşanmanın ardından Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, aynı ortamda çekildikleri fotoğraflar 'Aşkın ilk fotoğrafı' diye yayınlanmıştı.

Acun Ilıcalı uzun bir aranın ardından ortaya atılan bu idialara cevap verdi. Ünlü televizyoncu Itır Esen ile aralarında bir ilişki olmadığını açıkladı. Ilıcalı genç model Itır Esen'in çok yetenekli biri olduğunu, yeni projelerde de birlikte çalışabileceklerini ifade etti. 

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