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  3. Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Itır Esen'in mütevazı arabası

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Itır Esen'in mütevazı arabası

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Itır Esen'in mütevazı arabası

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddiası ile gündeme gelen genç manken Itır Esen, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Alışveriş için geldiği City’s AVM’de aracını valeye bırakan Itır Esen’in kullandığı mütevazı araç dikkat çekti.

Avrupa üretimi lüks araç yerine 70 bin TL değerinde yerli üretim araç tercih eden Esen, “Lüks olması benim için önemli değil” açıklamasında bulundu. 

Acun Ilıcalı, aşk dedikodular hakkında, "Itır'la asla bir ilişkim yok. Kendisi işini çok iyi yapan, başarılı bir arkadaşımız. İleride başka projelerimiz de olabilir. Benimle ilgili böyle haberlerin çıkmasını normal karşılıyorum. İşime konsantre oldum ve üretken bir dönem yaşıyorum." dedi. 

Kaynak:Snobmagazin



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