Acun Ilıcalı ile adı anılan Itır Esen paylaştı! Şeyma Subaşı yorumları geldi..

Miss Turkey 2017 finalisti olan Itır Esen sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Itır Esen paylaştığı fotoğrafta Şeyma Subaşı'ya benzetildi. Itır Esen'in bu fotoğrafının altına 'Ne kadar da Şeyma Subaşı'ya benziyor' yorumları geldi.



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Itır Esen ile Acun Ilıcalı hakkında çıkan aşk iddialarının ardından her iki taraf da bu iddiaları yalanlamıştı. Acun Ilıcalı çıkan haberler hakkında Itır ile aralarında bir şey olmadığını Itır'ın çok başarılı bir çalışma arkadaşı olduğunu dile getirmişti.