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  3. Acun Ilıcalı: Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız...

Acun Ilıcalı: Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız...

Acun Ilıcalı: Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız...

Ünlü isimler sandık başına gitti. Oyunu kullanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, “Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum. İnşallah, bu son dönemdeki kutuplaşma bir an önce azalarak biter. Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur” dedi.

31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararının ardından bugün İstanbullular sandık başına gitti. Çok sayıda ünlü isim de oyunu kullanmak için okulların yolunu tuttu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da oyunu Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Ilıcalı, seçmen kağıdı ve nüfus cüzdanıyla birlikte oyunu kullanacağı sandığı öğrenerek sıraya girdi. Oyunu kullanan Ilıcalı, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

“FAZLA GERİLİM VAR, HİÇ DE MUTLU DEĞİLİM” 
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, “Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum ama gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum. Bunun için dua ediyorum. İnşallah bu son dönemdeki kutuplaşma bir an önce azalarak biter. Huzurlu, mutlu günlerimizi tekrar yaşamaya başlarız. Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur” dedi. 
(İHA) 

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