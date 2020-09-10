Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'nın oturduğu villayı sattı... Kazancı dudak uçuklattı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 1.5 yıl önce eski eşi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı satma kararı almıştı. Ilıcalı'nın bu kararının ardından konuşan Şeyma Subaşı, "Acun evi bana hediye olarak almamıştı. Beraber oturacaktık ki öyle de oldu zaten. Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle evi satılığa çıkarmayı uygun buldu." demişti.

16.8 MİLYON DOLARA SATILDI

Snob Magazin'in haberine göre; Aradan 1.5 yıl geçtikten sonra Ilıcalı'nın satışa çıkardığı villanın 16.8 milyon dolara (125 trilyon) satıldığı öğrenildi. Ilıcalı'nın villasını Türkiye'de yaşayan ve ismini sır gibi saklayan Türk bir iş insanı satın aldı. Ilıcalı'nın bu villadan elde ettiği kazancı nasıl değerlendireceği merak konusu oldu.