Acun Ilıcalı deliye döndü: Hepiniz ayıp ediyorsunuz!

Sevilen yarışma 'Survivor 2020'nin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde, ünlüler takımında başta Sercan Yıldırım ve Ersin Korkut'un itirazları üzerine Acun Ilıcalı devreye girdi. Oyunu durduran ünlü yapımcı, "Ne oldu? Sorun ne, merak ettim. Neye itiraz ediyorsunuz?" diyerek, ünlüler takımının bench'ine gitti.

Yüksek sesli itirazların devam etmesi ve Ersin Korkut'un "Bizim de ritim kaçıyor. Burada neden durduruyorsunuz? Biz buna itiraz ediyoruz" cevabı sonrası Ilıcalı adeta küplere bindi.

TV8 kanalının sahibi, "Hepiniz oradasınız. Hiçbiriniz duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz" dedi.

Acun Ilıcalı, "Her şeyi ispat edeceğim. Bu yapılan, sizi yaptığınız en büyük ayıplardan biri" şeklindeki sert sözleri dikkat çekti.