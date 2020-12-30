  • $7,3333
  • 8,9894
  • 442.98
  • 1478.68
  • Haberler
  • Magazin
  • Acun Ilıcalı davayı kaybetti! Şehrazat'a yüzbinlerce lira tazminat ödeyecek
30 Aralık 2020 Çarşamba 11:03 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı davayı kaybetti! Şehrazat'a yüzbinlerce lira tazminat ödeyecek

Acun Ilıcalı davayı kaybetti! Şehrazat'a yüzbinlerce lira tazminat ödeyecek

Acun Ilıcalı'nın TV8'de şarkılarını kendinden izinsiz kullandığı ile şikayetçi olan Şehrazat, davayı kazandı. Mahkemeden çıkan Acun Ilıcalı'nın aleyhine olurken Şehrazat'a 249 bin lira tazminatı 4 yıllık yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verildi.

'Aynen Öyle', 'Kınalı Bebek', 'Yaz Yaz Yaz', 'Yalnızlığa Hüküm Giydim', 'Adaletsiz Yar', 'Kıyamam', 'Maazallah' ve 'Çek Babam Çek' gibi birçok başarılı şarkı sözüne imzasını atan Şehrazat, Acun Ilıcalı'nın programında şarkılarını kendisinden izinsiz kullanması nedeniyle dava açmıştı.

Acun Medya ve TV 8 kanalına açılan dava geçtiğimiz günlerde karar bağlandı. Davada Acun Medya ve TV 8 kanalının avukatı Ekim Su Küfteoğlu ile Şehrazat'ın avukatı Sadettin Dayıoğlu hazır olarak bulundu.

Duruşmada, Şehrazat'ın avukatı Sadettin Dayıoğlu davanın kabulünü talep ederken, Acun Medya'nın avukatı Ekim Su Küfteoğlu ise reddini istedi. Mahkeme davayı karar bağlayarak Şehrazat'ın maddi ve manevi haklarının davalılar tarafından ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme, Şehrazat'a 249 bin lira tazminatı 4 yıllık yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

<p><span>'2013 yapımı Quentin Tarantino'nun Django Unchained/Zincirsiz filmindeki Samuel Jackson'ın

'CHP'de Türkiye aleyhine söz söyleyen herkesi bu karaktere benzetiyorum'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Galatasaray'dan transfer harekatı! 1'i tamam, 2'si yolda...

Koronavirüs aşıları Türkiye'ye geldi! İşte ilk kareler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.