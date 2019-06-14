Acun Ilıcalı da oradaydı! En önden izledi...

NBA finalinde Golden State Warriors'a 4-2 üstünlük sağlayan Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da tüm dünyanın nefesini tutarak takip ettiği maçı salonda en ön sıradan izledi.







Acun Ilıcalı 2016/17 sezonunda Golden State Warriors'ın şampiyon olduğu maçı Şeyma Subaşı ile izlemişti.





ACUN ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı, televizyon kanalları TV8 ve TV8,5'un sahibidir. Ilıcalı ABD, Meksika, Romanya, Macaristan, Brezilya, Kolombiya ve Yunanistan dahil dünyadaki pek çok ülkede prodüksiyon şirketleri bulunan, dünyanın önde gelen televizyon kanallarına prodüksiyonlar yapan ve çalıştığı kanallara yayın stratejileri geliştiren Acun Medya Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Ayrıca, dünyadaki ilk spor ve reality'nin bir arada olduğu yarışma programı Exathlon'un format sahibidir.

Ilıcalı'nın spor muhabirliğinden, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikayesi hakkında kitap basılmış, belgeseller çekilmiş ve programlar yapılmıştır.

Bugüne kadar birçok farklı kategoride 1000'den fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır defalarca Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almıştır.2018 yılında medya sektörünün dünyadaki en prestijli dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir.

Ilıcalı, destek olduğu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kendi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde yer almıştır.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır.