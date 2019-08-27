Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Ahmet Hakan Yetenek Sizsiniz'e jüri mi oluyor?

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, önceki gün yakın arkadaşı İstanbul'da gazeteci Ahmet Hakan ile buluştu. Tv8'in moderatörlerinden Orkun Ün'ün sorularını yanıtlayan Ilıcalı, Ahmet Hakan'ın yeni sezonda Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri olabileceğinin sinyalini verdi.

"ÇOK NET JÜRİ OLUR"

Acun Ilıcalı, 'Ahmet Hakan'ı nerede görmek istersiniz?' sorusuna "Çok net jüri olur. Yetenek Sizsiniz jürisine al 1. sıraya onu koy, çünkü tasviri çok kuvvetli hem yazarken hem sözlü de yapabiliyor. MasterChef'te aşçı olması gerekiyor." cevabını verdi.