Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8306
  • 6,4712
  • 286.524
  • 96030.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Ahmet Hakan Yetenek Sizsiniz'e jüri mi oluyor?

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Ahmet Hakan Yetenek Sizsiniz'e jüri mi oluyor?

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Ahmet Hakan Yetenek Sizsiniz'e jüri mi oluyor"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni sezonda ekranlara gelecek olan 'Yetenek Sizsiniz' programının jüri üyelerinden birinin gazeteci Ahmet Hakan olabileceğini söyledi.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, önceki gün yakın arkadaşı İstanbul'da gazeteci Ahmet Hakan ile buluştu. Tv8'in moderatörlerinden Orkun Ün'ün sorularını yanıtlayan Ilıcalı, Ahmet Hakan'ın yeni sezonda Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri olabileceğinin sinyalini verdi.

"ÇOK NET JÜRİ OLUR"

Acun Ilıcalı, 'Ahmet Hakan'ı nerede görmek istersiniz?' sorusuna "Çok net jüri olur. Yetenek Sizsiniz jürisine al 1. sıraya onu koy, çünkü tasviri çok kuvvetli hem yazarken hem sözlü de yapabiliyor. MasterChef'te aşçı olması gerekiyor." cevabını verdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bir gecede 65 bin lira hesap ödediler
Ahmet Hakan Yetenek Sizsiniz'e jüri mi oluyor?
'Kum Gibi' performansına Ahmet Kaya'nın ağabeyinden ilk yorum
Katıldığı yarışmalardan ne kadar kazandı?
Paris'ten aldığı eve ne kadar ödedi?
<p>İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van´da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimle

8 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Operasyon Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Milyonlarca insan her gün bilmeden yiyor! Meğer içinde hazine saklıymış

Emekliye 480 TL zam yolda! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?