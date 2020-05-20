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  3. Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2020 sanatı 100 bin TL'ye satıldı

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2020 sanatı 100 bin TL'ye satıldı

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2020 sanatı 100 bin TL'ye satıldı

Survivor 2020 konsey toplantısında Acun Ilıcalı, gönüllüler takımı ve ünlüler takımının tablolarının satıldığını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Gönüllülerin yaptığı tabloyu Acar Home’un sahibi Ahmet Acar’ın 100 bin lira vererek satın aldığını söyledi. Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlandı. Ilıcalı, Ünlülerin tablosunun da satıldığını ve teklifin de manevi olduğunu söyledi.

ADAYA VEDA EDEN MERT

Ünlüler takımında yerini alarak ilk günden bu yana şampiyonluk için mücadele gösteren Mert Öcal, bu hafta SMS oylamasının sonucu olarak adaya veda eden isim oldu.


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