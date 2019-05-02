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  3. Acun bombayı patlattı: Dünya futbol tarihinin en büyük kampanyası

Acun bombayı patlattı: Dünya futbol tarihinin en büyük kampanyası

Acun bombayı patlattı: Dünya futbol tarihinin en büyük kampanyası

Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyası ile ilgili ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin "Fener Ol" adlı bağış kampanyası ile ilgili ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünya futbol tarihinin en büyük kampanyası" olarak nitelendirdiği programın fitilini ateşledi.

Acun Ilıcalı'nın açıklaması şu şekilde;

"Fenerbahçemiz için yakın zamanda yapacağımız destek kampanyası ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum...

Geçtiğimiz günlerde yönetimimize gönlünü verdiğim takımımız için, TV8 ekranlarında dünya futbol tarihinin en büyük kampanyasını yapma teklifini götürdüm, başkanımızın da tam desteğiyle özlenen Fenerbahçe için büyük bir kampanyaya başlıyoruz.

12 ve 13 Mayıs akşamı dostum Cem Yılmaz ile birlikte taraftar ve kulüp bütünleşmesinin tarihini yazmak için TV8 ekranlarında olacağız.

Bu kampanyaya katılanları, hayal ettikleri binlerce ödül bekliyor. Taraftarımızın ve kulübümüzün kazanacağı 'win-win' kampanyamızın detaylarını çok yakında vereceğim… Fenerbahçeliler hazır olun, tarih yazacağız!"

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