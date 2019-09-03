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  3. Abdulselam Dalmış Türkiye modasını dünyada tanınmış modellere tasarlıyor

Abdulselam Dalmış Türkiye modasını dünyada tanınmış modellere tasarlıyor

Abdulselam Dalmış Türkiye modasını dünyada tanınmış modellere tasarlıyor

Modacı Abdulselam Dalmış izlenme rekorları kıran Despacito şarkısında yer alan ünlü model Zuleyka Rivera’nın elbisesini tasarladı.

Türk modacı Abdulselam Dalmış iki milyona yakın takipçisi bulunan Zuleyka Rivera’yı Despacito klibinde giydirdi.  Ayrıca Çek Cumhuriyetinde yaşayan barbie bebeğe benzemek için her ay 6 bin TL harcayan tanınmış top model Lolotebella lakabıyla bilinen Gabriela Jirackova, Dalmış’ın tasarım modellerini giymektedir. Modacı Abdulselam Dalmış dünyada tanınmış ünlüleri giydirerek yurt dışına ülkemizi tanıtmakta ve Türkiye’deki birçok dizi oyuncuları giydirmektedir.

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