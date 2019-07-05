Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5962
  • 6,3304
  • 254.619
  • 99.382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 97 milyon dolarlık mirasıyla gündem olmuştu! Süreyya Yalçın'dan açıklama

97 milyon dolarlık mirasıyla gündem olmuştu! Süreyya Yalçın'dan açıklama

97 milyon dolarlık mirasıyla gündem olmuştu! Süreyya Yalçın'dan açıklama

Miami’de yaşayan Süreyya Yalçın'ın babasından kalan mirası almak için Türkiye'ye geldiği iddia edilmişti

Süreyya Yalçın sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

2016’dan bu yana Amerika-Miami’de yaşayan Süreyya Yalçın'ın babasından kalan mirası almak için Türkiye'ye geldiği iddia edilmişti.

İmza işleri için İstanbul'a geldiğim ve 97.000.000 dolar para aldığım haberi tümüyle gerçek dışıdır. Henüz sonuçlanmış bir miras davam da olmayıp halen yargılaması devam etmektedir.

Kamuoyunun da bildiği üzere evlendiğimden beri eşim Ozan Baran ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaktayım. 28 Haziran'da ülkeme giriş yaparak tatil için Bodrum'a geçtim. Hakkımda asılsız ve gerçekdışı sansasyonel haber yapma hevesinde olan kişileri kınadığımı ve bu haberleri tümüyle yalanladığımı sayın kamuoyunun bilgisine sunarım.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serra Tokdemir'den olay paylaşım! Çocukluk arkadaşıyla sevgili oldu...
Neslişah'ın tatil pozuna yorum yağmuru!
Şampiyon dizisine flaş transfer! Hangi usta oyuncu kadroya katıldı?
Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'e sürpriz teklif! Görüşmelere başladı...
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
<p>Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu

Yol Ortasına Bırakılan Boş Tabut Korkuttu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hazar Gölü'nde su seviyesi düştü, Batık şehir ortaya çıktı

Uzun yolculuklara nasıl hazırlamalısınız?