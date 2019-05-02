90'lı yılların efsane ismiydi! Uzun süre sonra ilk kez görüntülendi

Bir süre gezdikleri mağazalardan elleri boş çıkan ikiliden Bendeniz, bir ara kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına eliyle zafer işareti yaptı.



90'LI YILLARIN EFSANE İSMİ BENDENİZ KİMDİR?

İstanbul Erenköy Kız Lisesi mezunu olan Bendeniz, lise öğrenimini tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için doğduğu ülke olan İsviçre’ye gitti. Öğrenimine paralel şekilde büro işleri alanında bir meslek yüksekokulunu tamamladı.

Ardından Türkiye’ye döndüğünde bir arkadaşının doğum günü partisinde şarkı söylemesiyle dönemin popüleri olan Raks Müzik yetkilileri tarafından keşfedilen Bendeniz (Deniz Çelik), 1993 yılında ünlü moda tasarımcısı Neslihan Yargıcı’nın hazırladığı “Abajur kız” imajıyla ilk albümü Ya Sen Ya Hiç’i çıkardı. İlk albümünün hazırlıklarını yaparken Neslihan Yargıcı’yla tanıştığı gün “Merhaba ben Deniz” dedi ve sonrasında adı Bendeniz olarak kaldı. 1993’te ‘abajur kız’ olarak hayatımıza giren Bendeniz Garo Mafyan, Zeynep Talu gibi müziğin önemli isimleriyle çalıştı. Daha ilk albümünde yurtiçi ve yurtdışında ciddi başarılara imza attı.

Türk pop müziğinin klasik albümlerinden biri olarak kabul edilen ilk albümünün ilk klibi “Ya Sen Ya Hiç” dünyanın en prestijli müzik kanallarından Mtv’de yayınlanan ilk Türk klibi oldu ayrıca Mtv’nin müzik yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek “Ağlıyayım mı?”, “Sen Kaybettin”, “Müjdeler Ver” gibi çok sayıda hit çıkardı.

Yaşantısında bir süre Türkiye’nin ilk bayan futbol takımı Dostlukspor’da oyuncu olarak yer aldı. İlk albümü ile yakaladığı başarının ardından “Bendeniz II” adlı ikinci albümünde de Türkiye’nin önde gelen müzisyenleriyle çalıştı. Harun Kolçak, Emel Müftüoğlu, Demet Sağıroğlu, Ümit Sayın gibi Türk pop müziğinin önemli isimleri vokalleriyle destek oldu. Bendeniz II albümünün düzenlemeleri Ozan Çolakoğlu, Murat Yeter ve yıllar önce kaybettiğimiz değerli müzik adamı Onno Tunç tarafından yapıldı. İlk albümünde de olduğu gibi Bendeniz II albümde de 12 şarkıdan 11 tanesinin söz ve müziğini yazdı.