9 Kere Leyla, artık zevkli olmayan uzun süreli bir evliliği anlatan bir Türk filmidir. Leyla ve Adem'in uzun yıllardır mutlu bir evlilikleri vardır. Ancak bir süre sonra evlilikleri durur. Evliliklerindeki heyecan sününce büyük iç çatışmalar başlar. Peki 9 Kere Leyla filmin oyuncuları kimler? Netflix 9 Kere Leyla filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Koronavirüs salgın hastalığı dolayısıyla 2020 yılında sinema salonlarında vizyona giremeyen 9 Kere Leyla filminin internet ortamında yayınlanmasına karar verildi.

Sadece Netflix'ten izlenebilecek '9 Kere Leyla' filmi, 4 Aralık 2020 Cuma günü filmseverlerle buluşacak.

NETFLIX ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

İnternet bağlantısı aracılığıyla erişilebilen dijital dizi-film platformu Netflix'in en düşük üyelik ücreti 17,99 TL, en yüksek üyelik ücreti 41.99 TL olarak belirlendi.

Ücret, aylık olarak kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ödeniyor. Üyelik için herhangi bir taahhüt bulunmuyor. Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, akıllı televizyonunuz ve bilgisayarınızdan kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaparak izleyebilirsiniz.

9 KERE LEYLA FİLMİ KONUSU NE?

Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşadılar, ta ki güzel evlilik terapistleri Nergis, Adem'in kalbini çalana kadar. Görünüşte çok zengin olan Adem'in, bütün mal varlığının yönetimi ise Leyla'nın elindedir. Nergis ile aralarındaki engelleri kaldırmak için harekete geçen Adem, Leyla'yı kendinden uzaklaştırmaya çalışır.

Ancak bu girişimlerinin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanır. Adem, sonunda Leyla'dan kesin olarak kurtulmanın en iyi yolunun onu öldürmek olduğuna karar verir. Gözü Nergis'ten başkasını görmeyen Adem, Leyla'yı ortadan kaldırmak için dokuz farklı girişimde bulunur. Ancak Leyla'yı öldürmek Adem'in sandığı kadar kolay değildir.

9 KERE LEYLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

BKM Film ve Contact Film Works'ün yapımcılığını gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Ezel Akay'ın oturduğu, senaryosunu Adnan Yıldırım, Özlem Lale, Uğur Saatçi, Ezel Akay'ın kaleme aldığı, müziklerini Ender Akay, Cem Ergunoğlu, Ömer Taşkın, Tanju Eren yaptığı 9 Kere Leyla filminin oyuncu kadrosunda; Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Hakan Eke, Emre Kıvılcım, İhsan Ceylan, Hasan Eflatun Akay, Bertan Çelikkol, Kerime Obenik, Bimen Zartar, Reşit Berker Enhoş Arda Cartı gibi isimler yer alıyor.

9 KERE LEYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Netflix'te yayınlanan komedi türündeki 9 Kere Leyla filminin çekimleri, İstanbul'un çeşitli semt ve mahallerinde gerçekleştirildi.

9 KERE LEYLA FİLMİ FRAGMANI