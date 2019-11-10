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  3. 9 Kasım Cumartesi Reyting sonuçları: Her Yerde Sen, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları

9 Kasım Cumartesi Reyting sonuçları: Her Yerde Sen, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları

9 Kasım Cumartesi Reyting sonuçları: Her Yerde Sen, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları

9 Kasım reyting sonuçları sevdiği dizinin hangi sırada olduğunu öğrenmek isteyenler tarafından aratılmaya başladı. Reyting sonuçları belli oldu mu? 9 Kasım Cumartesi günü Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Fox Tv’de Her Yerde Sen, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star Tv’de Benim Tatlı Yalanım, Kanal D’de Recep İvedik 3, Tv8’de O Ses Türkiye yayınlandı. Haberimiz içerisinden 9 Kasım reyting sonuçları ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

Reyting sonuçları merak ediliyor. Total, Ab ve Abc1 reyting sonuçları sıralamasında 9 Kasım Cumartesi günü hangi dizi ya da programın yer aldığını merak eden bireyler aramalar yapıyor. 9 Kasım Cumartesi günü Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star Tv’de Benim Tatlı Yalanım,  Tv8’de O Ses Türkiye, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Fox Tv’de Her Yerde Sen, Kanal D’de Recep İvedik 3 yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı…


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