9 Kasım Cumartesi Reyting sonuçları: Her Yerde Sen, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları
9 Kasım reyting sonuçları sevdiği dizinin hangi sırada olduğunu öğrenmek isteyenler tarafından aratılmaya başladı. Reyting sonuçları belli oldu mu? 9 Kasım Cumartesi günü Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Fox Tv’de Her Yerde Sen, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star Tv’de Benim Tatlı Yalanım, Kanal D’de Recep İvedik 3, Tv8’de O Ses Türkiye yayınlandı. Haberimiz içerisinden 9 Kasım reyting sonuçları ilgili detaylara ulaşabilirsiniz
Reyting sonuçları merak ediliyor. Total, Ab ve Abc1 reyting sonuçları sıralamasında 9 Kasım Cumartesi günü hangi dizi ya da programın yer aldığını merak eden bireyler aramalar yapıyor. 9 Kasım Cumartesi günü Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star Tv’de Benim Tatlı Yalanım, Tv8’de O Ses Türkiye, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Fox Tv’de Her Yerde Sen, Kanal D’de Recep İvedik 3 yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı…