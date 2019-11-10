9 Kasım Cumartesi Reyting sonuçları: Her Yerde Sen, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları

Reyting sonuçları merak ediliyor. Total, Ab ve Abc1 reyting sonuçları sıralamasında 9 Kasım Cumartesi günü hangi dizi ya da programın yer aldığını merak eden bireyler aramalar yapıyor. 9 Kasım Cumartesi günü Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star Tv’de Benim Tatlı Yalanım, Tv8’de O Ses Türkiye, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Fox Tv’de Her Yerde Sen, Kanal D’de Recep İvedik 3 yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı…