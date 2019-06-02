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02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:00

9 günlük kaçış başladı

9 günlük kaçış başladı

Ünlü isimler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek yaz sezonunun açılışını yaptı. Ünlü isimler, rotalarını Ege sahillerine çevirdi.

Bodrum, Göcek ve Çeşme'yi tercih eden ünlüler, İstanbul'daki havalimanlarında kameralara takıldı. Oyunca Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla birlikte 

Bodrum'u tercih etti. Nefise Karatay da eşi Yusuf Day ve kızıyla birlikte Göcek'te dinlenmeyi seçti. Sosyetenin gözde aşıkları Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti de herkesin aksine Atina’ya gideceklerini söyledi. 

 

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