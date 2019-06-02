9 günlük kaçış başladı

Bodrum, Göcek ve Çeşme'yi tercih eden ünlüler, İstanbul'daki havalimanlarında kameralara takıldı. Oyunca Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla birlikte

Bodrum'u tercih etti. Nefise Karatay da eşi Yusuf Day ve kızıyla birlikte Göcek'te dinlenmeyi seçti. Sosyetenin gözde aşıkları Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti de herkesin aksine Atina’ya gideceklerini söyledi.