80 yaşındaki ABD'li ile evlenen Meltem Miraloğlu: 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'

Oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick (80) ile evlenerek magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Miraloğlu'nun bu evliliği ailesinde ve sevenlerinde şok etkisi yaratmıştı. Oyuncunun para ve vatandaşlık için bu evliliği gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

OLAY AÇIKLAMA

Meltem Miraloğlu, sosyal medya üzerinden "Gerçekten mutlu musun, neden kendine bu kötülüğü yaptın?" diye soran takipçisine "Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim sevgi ve saygılarımla" cevabını vermişti. Bu açıklamadan sonra gündeme yeniden gelen oyuncu, yeni bir açıklama yaptı.

'EN DOĞRU KARARIMDI'

Instagram hesabından gülümsediği bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşan Meltem, yeni hayatıyla ilgili şu satırları yazdı: "Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalıları çok seviyorum. Bu düşüncem ölene kadar bakidir. Sevgi ve saygılarımla..."