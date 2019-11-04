Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6934
  • 6,357
  • 276.697
  • 99980.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 80 yaşındaki ABD'li ile evlenen Meltem Miraloğlu: 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'

80 yaşındaki ABD'li ile evlenen Meltem Miraloğlu: 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'

80 yaşındaki ABD'li ile evlenen Meltem Miraloğlu: 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'

Dedesi yaşındaki bir Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu gündemden düşmüyor. Son olarak 'Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim' açıklamasını yapan Miraloğlu, olay yaratan yeni bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick (80) ile evlenerek magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Miraloğlu'nun bu evliliği ailesinde ve sevenlerinde şok etkisi yaratmıştı. Oyuncunun para ve vatandaşlık için bu evliliği gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

OLAY AÇIKLAMA

Meltem Miraloğlu, sosyal medya üzerinden "Gerçekten mutlu musun, neden kendine bu kötülüğü yaptın?" diye soran takipçisine "Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim sevgi ve saygılarımla" cevabını vermişti. Bu açıklamadan sonra gündeme yeniden gelen oyuncu, yeni bir açıklama yaptı.

'EN DOĞRU KARARIMDI'

Instagram hesabından gülümsediği bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşan Meltem, yeni hayatıyla ilgili şu satırları yazdı: "Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalıları çok seviyorum. Bu düşüncem ölene kadar bakidir. Sevgi ve saygılarımla..."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mert Fırat'a büyük şok! Performansı beğenilmedi, sette kriz çıktı
Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi! 'Serenay ile...'
Meltem Miraloğlu yine şaşırttı! 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'
Serdar Ortaç'tan şoke eden Chloe yorumu! 'Allah'tan boşandık'
Şimdi de övgü yağdırdı! 'Can akıllı çocuk'

Beşiktaş´ta Facia Olay! Otobüs Durağa Daldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Narkotik polisinin bastığı evde, 17 metre derinliğinde kuyu bulundu

Side Sualtı Müzesi 50 bin ziyaretçi ağırladı