8 Mayıs TV yayın akışı : Bugün TV'de ne var? Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…
8 Mayıs TV yayın akışı belli oldu. Bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, FOX TV yayın akışı listesi ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar konuyu yakından takip ediyor. Vaktinin çoğunu evlerinde geçirenler için 8 Mayıs Perşembe TV yayın akışı içerisinde Arka Sokaklar yeni bölüm yer alıyor. Yayın akışı listesi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
8 Mayıs Perşembe TV yayın akışı açıklandı. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar vakitlerini evde geçiriyor. TRT 1 çeşitli Ramazan özel programlarıyla yine gönülleri fethedecek. 8 Mayıs Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…
FOX TV YAYIN AKIŞI
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20.30 Zuhal Topal’la Sofrada
23.30 Badem Şekeri 5
01.30 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
16.45 Erkenci Kuş ‘Dizi’ (TKR)
18.30 Star Haber
20.00 Medcezir ‘Dizi’ (TKR)
00.30 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)
02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.45 Sağlıklı Mutfak
14.45 Uzaktan Erişim
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ana Haber
18.30 Mesnevi’den Hikayeler
19.00 Kuşlarla Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.20 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
21.50 Kalk Gidelim Eve
23.55 Mesnevi’den Hikayeler
00.10 Kuşlarla Yolculuk
00.40 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02.20 Sahur Bereketi
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.15 Arka Sokaklar ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.00 Beyaz Show (TKR)
02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14.45 Refika ile Test Mutfağı
15.30 Pis Yedili ‘Dizi’ TKR)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23.15 İçerde ‘Dizi’ (TKR)
01.45 Bekir Köse ile Sahur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
14.00 Evde Biz Bize
16.20 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Kardeş Payı
00.25 Son Durak
01.25 Evde Biz Bize
02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur