8 Mayıs TV yayın akışı : Bugün TV'de ne var? Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…

8 Mayıs Perşembe TV yayın akışı açıklandı. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar vakitlerini evde geçiriyor. TRT 1 çeşitli Ramazan özel programlarıyla yine gönülleri fethedecek. 8 Mayıs Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.30 Zuhal Topal’la Sofrada

23.30 Badem Şekeri 5

01.30 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

16.45 Erkenci Kuş ‘Dizi’ (TKR)

18.30 Star Haber

20.00 Medcezir ‘Dizi’ (TKR)

00.30 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)

02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.45 Sağlıklı Mutfak

14.45 Uzaktan Erişim

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ana Haber

18.30 Mesnevi’den Hikayeler

19.00 Kuşlarla Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.20 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

21.50 Kalk Gidelim Eve

23.55 Mesnevi’den Hikayeler

00.10 Kuşlarla Yolculuk

00.40 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02.20 Sahur Bereketi

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.15 Arka Sokaklar ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

00.00 Beyaz Show (TKR)

02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14.45 Refika ile Test Mutfağı

15.30 Pis Yedili ‘Dizi’ TKR)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23.15 İçerde ‘Dizi’ (TKR)

01.45 Bekir Köse ile Sahur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

14.00 Evde Biz Bize

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Kardeş Payı

00.25 Son Durak

01.25 Evde Biz Bize

02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur