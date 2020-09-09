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  3. MasterChef, Hekimoğlu reyting sonuçları: 8 Eylül reyting sonuçları nasıl?
09 Eylül 2020 Çarşamba 10:52 | Son Güncelleme:

MasterChef, Hekimoğlu reyting sonuçları: 8 Eylül reyting sonuçları nasıl?

MasterChef, Hekimoğlu reyting sonuçları: 8 Eylül reyting sonuçları nasıl"

8 Eylül tarihli reyting sonuçları haftanın ikinci gününde en çok izlenen yapımları listeliyor. Dizi ve filmlerin izlenme oranları reyting sonuçları listesi ile belirleniyor. Dün akşam TV'de MasterChef ve Hekimoğlu gibi tercih edilen yapımlar yer aldı.

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. TV ekranlarından seyirci ile buluşan dizi, film ve programlar arasından izlenme oranları yüksek olanlar reyting sonuçları ile belirleniyor. 8 Eylül tarihli reyting sonuçları da haftanın ikinci gününe ait listeyi gösteriyor.

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