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  3. 8 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Aşk Ağlatır, MasterChef Türkiye reyting sıralaması

8 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Aşk Ağlatır, MasterChef Türkiye reyting sıralaması

8 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı" Aşk Ağlatır, MasterChef Türkiye reyting sıralaması

8 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Pazar akşamı hangi yapımın daha çok izlendiği merak ediliyor. TV 8’de MasterChef, Fox TV’de Yaparsın Aşkım programları pazar akşamları ekrana geliyor. 8 Eylül’de Show TV’de ise Aşk Ağlatır dizisi yayın hayatına başlıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından hangi dizinin daha fazla izlendiği belli oluyor. İşte reyting sonuçları ile ilgili detaylar…

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 8 Eylül reyting sonuçlarında kim birinci? Pazar akşamları TV 8’de MasterChef, Fox TV’de Yaparsın Aşkım programları yayınlanıyor. 8 Eylül’de Show TV’de ise Aşk Ağlatır dizisi yayın hayatına başlıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Masterchef Türkiye birinci sırada, ATV’de yayınlanan Orman Çocuğu filmi ikinci sırada yer aldı. Reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde.

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