8 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Aşk Ağlatır, MasterChef Türkiye reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 8 Eylül reyting sonuçlarında kim birinci? Pazar akşamları TV 8’de MasterChef, Fox TV’de Yaparsın Aşkım programları yayınlanıyor. 8 Eylül’de Show TV’de ise Aşk Ağlatır dizisi yayın hayatına başlıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Masterchef Türkiye birinci sırada, ATV’de yayınlanan Orman Çocuğu filmi ikinci sırada yer aldı. Reyting sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde.