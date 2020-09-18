8 aylık hamile Sinem Kobal karnı burnunda pozlarını ilk kez paylaştı!

4 yıl önce meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Ayvalık’ta dünyaevine giren ve şimdilerde bir kız bebek bekleyen Sinem Kobal, annelik heyecanı yaşıyor. Gelecek ay bebeğini kucağına almaya hazırlanan Kobal, hamilelik dönemine özel bir çekim gerçekleştirdi. Uzun zamandır sevenlerinin büyük bir heyecanla fotoğraf beklediği güzel oyuncu, bu özel çekimden ilk kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir süredir evinde vakit geçiren oyuncu hamilelik günlerinden anı olması için sade bir çekim planladı. Evinin bahçesinde gerçekleşen çekimden ilk karesi basına yansıyan oyuncu doğal güzelliğiyle de göz doldurdu.

Tamer Yılmaz’ın fotoğrafladığı Kobal’ın stylingi Erkan Altunay, saçı İbrahim Zengin ve makyajı Ali Rıza Özdemir tarafından hazırlandı.