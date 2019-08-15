Turabi ikinci kez 'The Challenge'da

Survivor'da iki kez şampiyonluk elde ederek adını Türkiye'ye duyuran Turabi Çamkıran, daha sonra ABD'de yayınlanan The Challenge'da büyük ödülü kazanmış ve şöhreti yakalamıştı. Şampiyonluğa doymayan Turabi, 'dünyanın en zor yarışması' olarak tanımlanan The Challenge'a ikinci kez katılacağını açıkladı.

750 BİN DOLAR KAZANMIŞTI

The Challenge adlı yarışmada 750 bin dolarlık büyük ödülü (Yaklaşık 5 milyon TL) kazanan Turabi, "Türk olmak zordur, dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk’le savaşırsın. Birçok ülkelerin yarıştığı dünyalar savaşında Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum" demişti. Turabi'nin yeniden katılacağı yarışmada nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu oldu.