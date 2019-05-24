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  3. 72. Cannes Film Festivali'ne Nusret Gökçe de katıldı

72. Cannes Film Festivali'ne Nusret Gökçe de katıldı

72. Cannes Film Festivali'ne Nusret Gökçe de katıldı

72. Cannes Film Festivali kapsamında 'Il traditore' (The Traitor) filminin gösterimi yapıldı. Gösterime, Nusret Gökçe de katıldı

Sosyal medyadan paylaştığı videolarla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe, şöhretini pekiştirmeyi sürdürüyor.

New York'taki mekanına sürekli ziyarette bulunan DJ Khaled'in klibinde rol alan Nusret şimdi de soluğu Cannes'da aldı.

Kolye ve ayakkabÄ±sÄ± olaydÄ± Nusret'in Cannes Film Festivali'ndeki haline bakÄ±n

Cannes Film Festivali'ne katılan Nusret ilgi odağı oldu.  Nusret'in ayakkabıları ve kolye tercihi dikkat çekti.

Nusret GÃ¶kÃ§e, 72. Cannes Film Festivali'nde - Magazin haberleri

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