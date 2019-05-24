72. Cannes Film Festivali'ne Nusret Gökçe de katıldı
72. Cannes Film Festivali kapsamında 'Il traditore' (The Traitor) filminin gösterimi yapıldı. Gösterime, Nusret Gökçe de katıldı
Sosyal medyadan paylaştığı videolarla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe, şöhretini pekiştirmeyi sürdürüyor.
New York'taki mekanına sürekli ziyarette bulunan DJ Khaled'in klibinde rol alan Nusret şimdi de soluğu Cannes'da aldı.
Cannes Film Festivali'ne katılan Nusret ilgi odağı oldu. Nusret'in ayakkabıları ve kolye tercihi dikkat çekti.