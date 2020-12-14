7 yıl sonra setlere dönmeye hazırlanan Özgü Namal'ın yerini Burçin Terzioğlu aldı!
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Özgü Namal setlere dönmeye hazırlanıyordu. Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayacak Exxen projesinde yer alacak Namal flaş bir kararla diziden ayrıldı. İddiaya göre Hükümsüz dizisinde Özgü Namal'ın yerine oynayacak oyuncu Burçin Terzioğlu oldu.
Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda yayınlanacak Hükümsüz dizisi ile setlere geri dönmeye hazırlanan Özgü Namal’dan hayranlarını üzen haber geldi. 7 yıllık aranın ardından yeni projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Namal, Hükümsüz dizisi kadrosundan ayrıldı. İki ay önce eşinin ölümüyle sarsılan Namal, çocuklarının eğitimi sebebiyle İzmir’e gidemeyeceğini söyledi ve projeyi bıraktı.
İddiaya göre Namal senaryoda değişiklik yapılmasını istedi ve dizinin İstanbul’da çekilmesini teklif etti. Dizinin yapımcısı Mustafa Uslu’nun Namal’ın teklifini kabul etmemesi ve çekimlerin İzmir’de yapılmasına karar vermesi üzerine Namal “Hükümsüz” ile yollarını ayırdı.
BURÇİN TERZİOĞLU DEVRALDI
Dizide Özgü Namal’ın yerine konuşulan isimler arasında Sedef Avcı veya Bir Zamanlar Çukurova’ya başlayan Hande Soral konuşuluyordu. Yapımcının, Burçin Terzioğlu ile anlaştığı öğrenildi.