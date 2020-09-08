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  3. 7 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Dizi ve filmlerin reyting sonuçları listesi nasıl?
08 Eylül 2020 Salı 09:23 | Son Güncelleme:

7 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Dizi ve filmlerin reyting sonuçları listesi nasıl?

7 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı" Dizi ve filmlerin reyting sonuçları listesi nasıl"

7 Eylül tarihli reyting sonuçları haftanın ilk gününde en çok izlenen yapımları listeliyor. Sezon finali yaparak ekranlara ara vermiş olan sevilen diziler dün akşam yeni sezonları ile izleyici karşısına geçti. Bugün reyting sonuçları içerisinde Çukur, Yasak Elma ve Sefirin Kızı yer alıyor.

Reyting sonuçları listesi izlenme oranı yüksek olan dizi, film ve programları sıralıyor. 7 Eylül tarihli reyting sonuçları haftanın ilk gününde en çok izlenen yapımları gösteriyor. Dün akşam TV'de yeni sezonu ile geri dönen diziler vardı.

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