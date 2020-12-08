08 Aralık 2020 Salı 10:22 | Son Güncelleme:
7 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı! Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu, Sefirin Kızı reyting sonuçları...
7 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı. 7 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları sonrası dün akşam ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC gruplarından sıralaması belli oldu. Bir önceki güne ait olarak verilen reyting sonuçlarında geçen hafta Büyük Selçuklu dizisi tüm gruplarda birinci sırada yer almıştı. 7 Aralık 2020 Pazartesi ekrana Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Star Tv'de Sefirin Kızı ve Tv 8'de MasterChef yer aldı. 7 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları sizlerle...
7 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı. Vatandaşlar7 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçlarına yoğun ilgi gösteriyor. Ekranların severek takip edilen yapımları arasından en çok izlenen yapım duyuruldu. Dün akşam Tv yayın akışında TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma, Star Tv'de Sefirin Kızı ve Tv 8'de MasterChef izleyici ile buluştu. 7 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçlarına göre dizi, film ve programların, AB ve ABC gruplarında sıralaması açıklandı. İşte 7 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları...