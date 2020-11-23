23 Kasım 2020 Pazartesi 16:42 | Son Güncelleme:
67 yaşındaki usta oyuncu Nilgün Belgün koronavirüsü yendi
67 yaşındaki usta oyuncu Nilgün Belgün, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Belgün'den sevindiren haber geldi.
Nilgün Belgün, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Hastanede tedavi gören Belgün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
KORONAVİRÜSÜ YENDİ
Nilgün Belgün, koronavirüsü yendiğini açıklayarak hayranlarını sevindirdi.