65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif ünlü isimleri sevince boğdu... 'Sen bir mucizesin!'

65 saat sonra İzmir'deki deprem enkazından çıkarılan Elif Perinçek, ünlü isimleri sevince boğdu. Ünlüler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.

HADİSE



Ah Elif sen bir mucizesin. Bize yaşattığın mutluluk ve umut. Küçük bedeninle ne kadar güçlü bir kız olduğunu hepimize gösterdin.

PELİN AKİL



Allah’ım bundan güzel bir mutluluk var mı? Canım Elif, umutsunuz, geleceksiniz. Ve sen güzel yürekli yorgun kahraman. Allah senden bin kez razı olsun. Tüm arama kurtarma ekibinin tuttuğu altın olsun.



SİMGE



Şükürler olsun ki mucizeler gerçekleşmeye devam ediyor. Arama kurtarma ekibinin hakkı ödenmez bir mücadelenin içerisindeler.

NİLÜFER



Elif 65. saatte kurtulmuş. Allah’ım sen büyüksün. Enkazı elleriyle tırnaklarıyla kazdılar, bir nefes, bir ses duyabilmek için uyku uyumadan kendi hayatlarını hiçe sayarak can kurtarmak için çalışan kahramanlarımız hepinize şükran borçluyuz.

BERGÜZAR KOREL



Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum. Ve onun ellerini tutan kahramanlarımız. Size ne kadar dua etsek az.