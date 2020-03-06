6 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Survivor reytingleri

6 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Bu akşam yine bibirinden iddialı dizilerin yeni bölümleri ekrana geliyor. Yayınlandığı ilk bölümde de başarıya imza atan Öğretmen dizisinin tekrarı da ekranlarda olacak. İzleyiciler hangi yapımın birinci sırada yer aldığını merak ediyor. Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Survivor reyting sıralamasına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.