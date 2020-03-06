6 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Survivor reytingleri
Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından her gün merakla araştırılıyor. İzleyiciler, hangi yapımın reytinglerde birinci sırada yer aldığını öğrenmek istiyor. Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Star'da Babil, TV 8'de Survivor 2020, ATV'de Hercai, FOX'ta yeni dizi Öğretmen'in tekrarı yayınlanacak. Peki, reyting sıralamasında kim birinci olacak? sorusunun yanıtı haberimizde..
6 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Bu akşam yine bibirinden iddialı dizilerin yeni bölümleri ekrana geliyor. Yayınlandığı ilk bölümde de başarıya imza atan Öğretmen dizisinin tekrarı da ekranlarda olacak. İzleyiciler hangi yapımın birinci sırada yer aldığını merak ediyor. Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Survivor reyting sıralamasına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.