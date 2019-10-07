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  3. 58 kilo veren oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Aleyna Tilki'ye benzetildi

58 kilo veren oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Aleyna Tilki'ye benzetildi

58 kilo veren oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Aleyna Tilki'ye benzetildi

Fazla kiloları nedeniyle mide ameliyatı olan ve 58 kiloya düşen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğulu, son paylaşımıyla şarkıcı Aleyna Tilki'ye benzetildi.

Bir döneme damga vuran 'O Hayat Benim' dizisindeki rolü için kilo alan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, tüp mide ameliyatı olarak 58 kilo verdi. Fit bir görünüme ve imaja kavuşan oyuncu, son haliyle Aleyna Tilki'ye benzetildi.

YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından göbeğinin açık olduğu bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Yeşim Ceren Bozoğlu'na yorum yağdı. Tilki ile benzediğini dile getiren takipçiler, fotoğrafa yorum yağdırdı.

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