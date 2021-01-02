50. sanat yılı konseri rekor kırdı... Selami Şahin yılbaşı gecesini salladı

Selami Şahin, 50. sanat yılı için özel bir hazırlık yaptı. 2 saatlik bir repertuvar hazırlayan Selami Şahin, en sevilen şarkılarını tercih etti.



25 şarkının canlı kayıtları ve görüntüleri, ilk defa 31 Aralık yılbaşı gecesi NTV’de 1 saatlik versiyonu ile yayınlanan bu özel projenin tamamı, aynı gece Selami Şahin YouTube kanalında ve şarkıların canlı performans kayıtları tüm dijital platformlarda

SELAMİ ŞAHİN KİMDİR?

15 Ağustos 1948’de Hatay’da doğdu. Altı kardeşten dördüncüsü olarak dünyaya gelen Şahin’in müziğe olan yeteneğini ilkokula gittiği sırada öğretmenleri keşfetti. Bu yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen Şahin, 15 yaşında radikal bir karar alarak Hatay’dan ayrıldı.

Çevre illerde başlayan iş hayatı İstanbul’da da devam etti ve bir çok yerde çalışarak kendi geçimini kendisi sağladı. Fakat içindeki müzik aşkı ve şarkı söyleme isteği onu, dönemin ünlü bestecisi İrfan Özbakır’la bir araya getirdi. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında Şahin’e ilk 45’lik plağını yaptı. Sözü Göksel Orhon’a, bestesi İrfan Özbakır’a ait olan “Zeynebim”, plağın ilk şarkısıdır. Şahin, daha sonra 1968 yılında “Sabır Taşı” 45’liği ile asıl ününe kavuşmuş ve bu sırada ders almadan kitapların yardımı ile kendi kendine notaları öğrenmiştir.

Hislerini notalarla da ifade etmeyi öğrenen Şahin, müzik hayatına artık sadece yorumcu olarak değil, bestecilik kimliğini de katarak yürümeye devam etmiş ve 1969 yılından itibaren beste ve sözlerini kendisi yazmaya başlamıştır. Ayrıca bir çok enstrümanı çalmaya da yine bu dönemde başlamıştır. Yapmış olduğu ilk bestesi; “Sen Mevsimler Gibisin” ile 4. Altın Kelebek / Yılın Şarkısı ödülüne sahip oldu. O günden itibaren, Selami Şahin şarkıları Türkiye’de bir çok sanatçı tarafından seslendirildi. Bugüne kadar 24 adet 45’lik plak, 7 adet 33’lük plak (LP), 13 adet ise Kaset & CD albüm yaptı.

300’ün üzerinde bestesi olan Şahin’in yaklaşık 150 eseri hit oldu. Bu önemli şarkılardan bazıları; “Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Ben Sevdalı Sen Belalı, Boş Vere Boş Vere, Bulamazsın, Dostlarım (İçkim & Sigaram), Eskimeyen Dost, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Hesabım Var, Islak Mendil, Kadere Şikayetim Var, Namert Olayım, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Sen Mevsimler Gibisin, Seni Sevmediğim Yalan, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Sensiz Olmuyor, Tanımam Senden Başka, Tanrım, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz”dir.

Türkiye’nin neredeyse tüm dönemlerine ve akımlarına damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edilmiştir. Ayrıca Şahin, Ghada Ragab ve Enrico Macias gibi bir çok ünlü isimle ortak projelerde de yer almıştır. Yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak devam ettiği müzikal yaşantısına, daha sonra sanat yönetmenliği ve vokal koçluğunu da eklemiştir. 2010 yılında, kendi bestelerinden oluşan “Dayman (Daima)” isimli arapça bir albüm yapmış, bu albüm Türk & Arap müziği sentezine güzel bir örnek teşkil etmiştir.

45. sanat yılını kutladığı 2011 yılında ise daha önce bir çok sanatçı tarafından yorumlanan eserlerini; akustik ve güncel düzenlemelerle yeniden bir araya getirerek, “Mahzen” isimli albümünde tekrar yorumlamıştır.

Başarılı müzik kariyerinin dışında oyunculuğuyla da kendinden söz ettiren Selami Şahin, bir çok uzun metrajlı filmde de başrol oynamıştır. Bunlardan en önemlisi 2002 yılında, 22 ülkede gösterime giren Mısır & Türkiye ortak yapımı “Mumya Firarda” isimli filmdir. Bu film, 6. Hollywood Film Festivali’ne davet edilen ilk Türk filmi olmuş, Şahin’in oyunculuğu ise büyük beğeni toplamıştır. Aynı zamanda bir çok reklam filminde yer almış; eserleri ise reklam ve dizilerde de kullanılmıştır.

1985 yılında evlenen sanatçının üç çocuğu vardır. Kalbinden gelen sesleri notalara dökmeye devam eden Selami Şahin, yeni eserlerle Türk Müziği’ne yön vermeye ve katkıda bulunmaya devam etmektedir.