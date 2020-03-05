5 Mart Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Afili Aşk, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları

Reyting sonuçları arama motorunda yoğun olarak aratılıyor. 5 Mart reyting sonuçları hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 5 Mart Perşembe günü Kanal D’de Afili Aşk, Fox Tv’de Mucize Doktor, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv’de Güldür Güldür Show (Tekrar), Tv8’de El Değmemiş Aşk, TRT 1’de 3’te 3 Tarih, Star Tv’de Taşıyıcı: Son Hız yayınlandı. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.



REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (27 ŞUBAT PERŞEMBE)

27 ŞUBAT TOTAL

1. MUCİZE DOKTOR

2. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

3. FATİH PORTAKAL

4. MUCİZE DOKTOR ÖZET

5. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÖZET

6. MÜGE ANLI

7. ESRA EROL'DA

8. KIS SEHİRLERİ

9. ATV ANA HABER

10. SHOW ANA HABER

27 ŞUBAT AB

1. MUCİZE DOKTOR

2. FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

3. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

4. MUCİZE DOKTOR ÖZET

5. MÜGE ANLI

6. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

7. ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

8. GÜLDÜR GÜLDÜR

9. SHOW ANA HABER

10. REGAİP KANDİLİ

27 ŞUBAT ABC

1. MUCİZE DOKTOR

2. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

3. FATİH PORTAKAL

4. MUCİZE DOKTOR

5. MÜGE ANLI

6. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

7. ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

8. ESRA EROL'DA

9. ATV ANA HABER

10. KIS SEHİRLERİ