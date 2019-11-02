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  3. 5 aylık oğlu ameliyat olan Tolgahan Sayışman'dan sevindiren haber!

5 aylık oğlu ameliyat olan Tolgahan Sayışman'dan sevindiren haber!

5 aylık oğlu ameliyat olan Tolgahan Sayışman'dan sevindiren haber!

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin 5 aylık oğulları Efehan, kafasındaki dermoid kistten dolayı dün ameliyat olmuştu. Sayışman'dan Efehan'ın son durumuyla ilgili sevindiren bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz mayıs ayında oğulları Efehan'ı kucaklarına alan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'den dün korkutan bir haber gelmişti. 5 aylık Efehan'ın kafasında dermoid kist olduğu ve apar topar ameliyata alındığı öğrenilmişti. 

MÜJDELİ HABER GELDİ

Tolgahan Sayışman, Efehan'ın son durumuyla ilgili bilgiyi Instagram hesabından verdi. Sayışman, oğlunun iyi olduğunu şu sözlerle duyurdu: 

'EFEHAN ŞUAN İYİ'

"Oğlumuz Efehan’ın geçirdiği operasyon sırasında ve sonrasında arayarak, mesaj atarak, çiçek göndererek iyi dileklerini bizlerle paylaşan tüm tanıdıklarımıza; başta ameliyatı gerçekleştiren doktorumuz Mehmet Özek olmak üzere hemşiresinden hasta bakıcısına bizlerle ilgilenen tüm hastane personeline; ayrıca bizleri seven, takip eden dualarını bizlerden esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler. Soranlar için Efehan şuan iyi Allah’ıma şükürler olsun. Allah bütün bebeklerimizi çocuklarımızı korusun kimseye yaşatmasın inşallah. Sizleri çok seviyoruz."

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