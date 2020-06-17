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  3. 5 aylık hamile Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na romantik kutlama
17 Haziran 2020 Çarşamba 16:02 | Son Güncelleme:

5 aylık hamile Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na romantik kutlama

5 aylık hamile Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na romantik kutlama

Oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016'da dünyaevine girmişti. Çiftten geçtiğimiz haftalarda ise bebek müjdesi gelmiş, Kobal'ın 5 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

Sinem Kobal, aylar sonra ilk kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yarın 46 yaşına basacak olan eşinin doğum gününü kutlayan Kobal, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

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