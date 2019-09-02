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  3. 40 bin liralık kavga... Demet Akalın Tuba Ünsal'ın kıyafetini tiye aldı

40 bin liralık kavga... Demet Akalın Tuba Ünsal'ın kıyafetini tiye aldı

40 bin liralık kavga... Demet Akalın Tuba Ünsal'ın kıyafetini tiye aldı

Tuba Ünsal, 40 bin TL değerindeki elbisesini “Eski sezon bu. Ancak 4 TL’dir” diyen Demet Akalın’a tepki gösterdi: Temiz bir dünya için ayırım yapmamalıyız. 

Demet Akalın ile Tuba Ünsal, sosyal medyada elbise kavgasına tutuştu! Demet Akalın, Kapadokya’daki bir etkinliği için 40 bin TL değerinde Gucci marka elbise giyen Tuba Ünsal’ı ti’ye aldı. Akalın, markanın geçmiş sezonuna ait olduğunu iddia edip “Bayağı eski bir sezon. Bunun fiyatı anca 4 TL olmuştur” yazarak polemiğin fitilini ateşledi. Ünsal ise popçunun bu mesajına çevreye duyarlı bir imajla yanıt verdi: Moda, petrolden sonra dünyayı en çok kirleten ikinci endüstri. Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakabilmek için elbiselerimizi eski- yeni sezon gibi ayrımlarla değil birden çok kere giymeliyiz. Sosyal medyayı iyi kullanan sanatçılar olarak bunun farkında olmalıyız. 

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