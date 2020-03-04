4 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Öğretmen, Doğduğun Ev Kaderindir reytingleri

4 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Reyting sonuçları tv izleyicileri tarafından merak ediliyor. Reyting sıralaması, en çok hangi yapımın izlendiğini gösteriyor. Bu nedenle izleyiciler izledikleri dizi veya programın reyting sıralamasında kaçıncı olduğunu öğrenmek istiyor. Bu akşam Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin yeni bölümleri ekranlara geliyor. FOX'ta ise yeni dizi Öğretmen başlıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde birinci olacak?