4 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk reyting sıralaması

4 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Sen Anlat Karadeniz, Afilli Aşk reyting sıralaması nedir? Çarşamba akşamları Kanal D’de Afili Aşk, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de 3’te 3 Bir Zamanlar yayınlanıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonu 4 Eylül’de başlıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde 26.01 share alan Afili Aşk birinci, 10.11 share alan Güldür Güldür Show’un tekrarı dördüncü olmuştu.