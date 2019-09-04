Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6652
  • 6,2509
  • 281.975
  • 99907.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 4 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk reyting sıralaması

4 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk reyting sıralaması

4 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı" Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 4 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci? Çarşamba akşamları Kanal D’de Afili Aşk, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de 3’te 3 Bir Zamanlar yayınlanıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonu 4 Eylül’de başlıyor. Televizyon izleyicileri reyting sıralamasının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorlar. İşte detaylar…

4 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Sen Anlat Karadeniz, Afilli Aşk reyting sıralaması nedir? Çarşamba akşamları Kanal D’de Afili Aşk, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de 3’te 3 Bir Zamanlar yayınlanıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonu 4 Eylül’de başlıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde 26.01 share alan Afili Aşk birinci, 10.11 share alan Güldür Güldür Show’un tekrarı dördüncü olmuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Suç duyurusunda bulunmuştu... Seren Serengil'den ilk açıklamalar
Giyim tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuldu
Demet Özdemir, Can Yaman'ın adını anmadı
Bircan Bali evlendi
'Yüzümde hiç estetik yok' dedi, kimseyi inandıramadı
<p>Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan ´Çiçek´ ve ´Toprak´ rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgüt

PKK´nın Kaçırdığı Kız Çocuklardan Korkunç İfadeler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Liderler Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde bir araya geldi

'Vişne mermeri' dünyanın seçkin mekanlarını süslüyor