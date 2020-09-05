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  3. Kırmızı Oda, Bay Yanlış reyting sonuçları nasıl? 4 Eylül 2020 reyting sonuçları yayında!
05 Eylül 2020 Cumartesi 10:51 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda, Bay Yanlış reyting sonuçları nasıl? 4 Eylül 2020 reyting sonuçları yayında!

Kırmızı Oda, Bay Yanlış reyting sonuçları nasıl" 4 Eylül 2020 reyting sonuçları yayında!

TV reyting sonuçları izleyicilerin en çok tercih ettiği dizi, film ve programları listeliyor. Dün akşam Star TV'de Mumya isimli yabancı film vardı. Show TV'de Güldür Güldür Show yayınlandı. Kanal D'de ise ekranların kültleşmiş dizilerinden Arka Sokaklar vardı. 4 Eylül reyting sonuçları da bu yapımların izlenme oranlarını gösteriyor.

Her gün düzenli şekilde yayınlanan reyting sonuçları TV izleyicisinin en çok tercih ettiği yapımları listeliyor. Dün akşam TV 8'de Binnur Kaya'nın yeni dizisi Kırmızı Oda vardı. ATV ekranlarında ise Yenilmezler serisinin üçüncü filmi  yayınlandı.

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