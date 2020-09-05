Kırmızı Oda, Bay Yanlış reyting sonuçları nasıl? 4 Eylül 2020 reyting sonuçları yayında!

Her gün düzenli şekilde yayınlanan reyting sonuçları TV izleyicisinin en çok tercih ettiği yapımları listeliyor. Dün akşam TV 8'de Binnur Kaya'nın yeni dizisi Kırmızı Oda vardı. ATV ekranlarında ise Yenilmezler serisinin üçüncü filmi yayınlandı.