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  • Ramo, Hercai Kırmızı Oda Cuma reyting sonuç birincisi: 4 Aralık reyting sonuçları açıklandı!
05 Aralık 2020 Cumartesi 10:55 | Son Güncelleme:

Ramo, Hercai Kırmızı Oda Cuma reyting sonuç birincisi: 4 Aralık reyting sonuçları açıklandı!

Ramo, Hercai Kırmızı Oda Cuma reyting sonuç birincisi: 4 Aralık reyting sonuçları açıklandı!

4 Aralık reyting sonuçları 2020 bugün belli oldu. Ekrana yeni bölümleri ile gelen diziler seyirci karşısına çıktı. 4 Aralık reyting sonuçlarına göre yapımlar Total, AB ve ABC gruplarına göre sıralanacak. Dün akşam Show Tv'de Ramo, ATV'de Hercai, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid Fox Tv'de Çocukluk ve Tv 8'de Kırmızı Oda ekrana geldi. 4 Aralık reyting sonuçlarına göre dün akşam birinci olan yapım...

4 Aralık reyting sonuçları 2020 yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçlarında yapımlar ilk 10 sırada yer alıyor. Dün akşam televizyonda ATV'de Hercai, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid, Fox Tv'de Çocukluk, Tv 8'de Kırmızı Oda, Show Tv'de Ramo, Kanal D'de ise Arka Sokaklar yer aldı. Birbirinden farklı diziler ekranda yerleri alırken, Tv izleyicileri sevdikleri yapımların ne kadar izlendiği ve 4 Aralık  reyting sonuçlarında sıralamasını merak etti. İşte açıklanan listeye göre 4 Aralık reyting sonuçları...

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