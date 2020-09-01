31 Ağustos 2020 reyting sonuçları: TV reyting sıralaması sonuçları açıklandı mı?

TV reyting sonuçları dizi, film ve programların izlenme oranlarını gösteriyor. Dün akşam televizyonda MasterChef vardı. Programda yeni haftanın takım kaptanları belirlendi. Son birkaç haftanın reyting sonuçları listesinde ilk sırada yer alan MasterChef yine izleyiciler tarafından ilgi gördü. 31 Ağustos reyting sonuçları yaz ayının son akşamında en çok izlenenleri sıralıyor.