01 Eylül 2020 Salı 09:27 | Son Güncelleme:
31 Ağustos 2020 reyting sonuçları: TV reyting sıralaması sonuçları açıklandı mı?
31 Ağustos tarihli reyting sonuçları Ağustos ayının son gününde en çok izlenen ilk 10 yapımı listeliyor. Evlerinde televizyon keyfi yapanlar popüler kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar arasından bazılarını daha çok izliyorlar. TV reyting sonuçları listesi de bir gece öncesine ait sıralamaları kaydetmiş oluyor.
TV reyting sonuçları dizi, film ve programların izlenme oranlarını gösteriyor. Dün akşam televizyonda MasterChef vardı. Programda yeni haftanın takım kaptanları belirlendi. Son birkaç haftanın reyting sonuçları listesinde ilk sırada yer alan MasterChef yine izleyiciler tarafından ilgi gördü. 31 Ağustos reyting sonuçları yaz ayının son akşamında en çok izlenenleri sıralıyor.