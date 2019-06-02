30. yaş günü hediyesi çocuk gülümsemesi

Oyuncunu hayranları, Selin Şekerci’ye doğum günü hediyesi olarak Şanlıurfa/Siverek’teki çocuklara ayakkabı alarak onları mutlu etti. Bu jest karşısında bir hayli mutlu olan Selin Şekerci, “İlk ve en güzel hediyem de sizden geldi. Ne şanslıyım ki bana alınan hediye ‘çocuk gülümsemesi’ Hepinize çok teşekkür ederim iyi ki varsınız” yazdı.