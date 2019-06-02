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02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:00

30. yaş günü hediyesi çocuk gülümsemesi

30. yaş günü hediyesi çocuk gülümsemesi

Güzel oyuncu Selin Şekerci’ye hayranlarından 30. yaş sürprizi…

Oyuncunu hayranları, Selin Şekerci’ye doğum günü hediyesi olarak Şanlıurfa/Siverek’teki çocuklara ayakkabı alarak onları mutlu etti. Bu jest karşısında bir hayli mutlu olan Selin Şekerci, “İlk ve en güzel hediyem de sizden geldi. Ne şanslıyım ki bana alınan hediye ‘çocuk gülümsemesi’ Hepinize çok teşekkür ederim iyi ki varsınız” yazdı.  

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