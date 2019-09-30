30 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Çukur, Zalim İstanbul, Canevim reyting sıralaması
30 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Pazartesi akşamları Show TV’de sevilen dizi Çukur, TRT 1’de Vuslat, Kanal D'de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, ATV’de Canevim dizileri izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu merak ediliyor. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
Reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci? Pazartesi akşamları Show TV’de sevilen dizi Çukur, TRT 1’de Vuslat, Kanal D'de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, ATV’de Canevim dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından gözler reyting sıralamasına çevriliyor. Detaylar haberimizde sizlerle.